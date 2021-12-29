Лысая и худая Татьяна Васильева напугала россиян

Татьяна Васильева - одна из узнаваемых и талантливых актрис, у нее много поклонников. Свой имидж актриса периодически меняет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страшное видео показала невестка Татьяны Васильевой - Мария Болонкина. На кадрах актриса изменилась до неузнаваемости - лысая и худая. Домашний ролик, где сын Филипп бреет ей голову, разлетелось по сети, пишет сайт kp.ru.

В фанатских пабликах поклонники отмечают, что «страшное видео лучше оставить для семейного просмотра, а не выставлять на всеобщее обозрение». Многие переживают за актрису, которая словно тает с каждым днем.

Недавно Васильева сама также показала новую фотографию, на которой предстала улыбающейся и с абсолютно лысой головой. Актриса любит шокировать поклонников новыми образами. Одно время у нее были волосы средней длины, потом она выходила в свет в новом образе - с короткой стрижкой.

Сайт kp.ru сообщает, что Татьяна Васильева последние пять лет отдает предпочтение лысине. Для ролей или публичных мероприятий знаменитость пользуется париком. Чтобы перевоплотиться в образ роковой героини, ей приходится часами проводить время в гримерке. Но при этом Васильева из тех звезд, которые не стесняются показываться на глаза и в неприглядном виде.

Татьяна Григорьевна, к слову, продолжает пользоваться популярностью у зрителей и считается одной из самых востребованных актрис. Сейчас она редко снимается в кино, зато постоянно гастролирует с антрепризами по стране.

Стоит отметить, что худоба актрисы возможна из-за того, что она постоянно ходит в тренажерный зал и следит за своей фигурой. Также ее подозревают в частных визитах к пластическим хирургам, отмечается на сайте kp.ru