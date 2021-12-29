С охапкой красных роз. К кому Григорий Лепс ходит тайно на кладбище

У Григория Лепса было много друзей в Сочи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс сейчас переживает не лучшие времена. Молниеносный развод, дележка имущества, гипертонический криз. А недавно стало известно и о том, что его уже экс-жена закрутила роман с молодым любовником, которого Лепс сам же и пускал в свой дом.

За певца особенно переживают в Сочи, откуда он родом. Тут у Григория Лепса живут и родители - в огромном коттедже в закрытом грузинском поселке. Здесь же и его первые слушатели - в девяностых Лепс пел в курортных ресторанах и уже тогда собирал полные залы. Особенно любили его выступления разные криминальные авторитеты. Сочи ведь негласно считается столицей воров в законе.

Григорий Лепсверидзе во время выступления в сочинском ресторане. 1990-е.

По-братски ему даже советовали взять псевдоним Гриша Сочинский, чтобы запомниться в криминальных кругах. Но певец своим голосом в итоге сразил всю страну. В Сочи рассказывают, что помог в раскрутке Лепса его одноклассник. Якобы сочинский авторитет Сергей Чхетиани по прозвищу Чхет учился вместе с будущей звездой в школе. Они дружили. Когда Чхет открыл свой ресторан на курорте, то тут же предложил Григорию Лепсу работать у него. Певец отказываться не стал.

- Чхет помог, и когда в 1994-м у Лепса произошла трагедия, - рассказывают соседи семьи Лепса. - Тогда на улице Роз в Сочи полиция обнаружила девушку. Тело погибшей было усыпано многочисленными ножевыми ранениями. Это была двоюродная сестра Григория Нателла. Музыкант с ней был очень близок.

К поискам убийцы тогда подключили весь город. Шерстили не только сотрудники в погонах.

- Но и Сергей Чхетиани с «братками», - говорят в Сочи. - Преступника нашли. Ему впаяли 6 лет колонии. Такой приговор было обидно слышать всем. После того как убийца вышел на свободу, прожил он недолго. Буквально через пару дней его насмерть сбила машина. Говорят, что Лепс водил очень тесную дружбу с Чхетом. И когда его убили в криминальных разборках, очень переживал. Застрелил Чхета в 2003 году.

Могила расположена в самом сердце сочинского погоста - памятники бросаются в глаза еще с аллеи. Фото: Олег УМАРОВ

Именно к нему на могилу Григорий Лепс теперь приходит каждый раз, когда бывает в Сочи. На погост он всегда идет один, но со свежими красными розами.

- Он всегда одет так, что не признаешь в нем музыканта. Наверное, не хочет привлекать внимание. У могилы Чхета, что в самом центре кладбища, стоит недолго, - рассказывает «КП» - Кубань» смотритель кладбища. - Всегда что-то говорит, немного протрет памятник. Лишь у его могилы Лепс, похоже, не может сдержать слез. Видно, что музыканту этот человек был очень дорог.

О своих друзьях после смерти Лепс не забывает. Фото: Олег УМАРОВ

По словам смотрителя кладбища, Лепс всегда навещает и еще одного друга – Руслана Учадзе. Его Григорий потерял в ноябре 2015 года.

- Для него он тоже всегда покупает свежие цветы. Похоже, это традиция, - добавляет работник кладбища. - Многим сложно отпустить своих близких в мир иной, потому искусственные букеты не покупают.

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