«C вас 100 тысяч рублей!»: в Краснодарском крае продают снег по цене айфона

В Краснодарском крае продают снег Фото: Варвара ДЫМ

Жители Краснодарского края снова будут встречать Новый год без снега - синоптики прогнозируют на все праздники плюсовую температуру. В регионе ощущается острая нехватка осадков. Люди жалуются, что из-за такой погоды у них нет никакого праздничного настроения. Однако безвыходных ситуаций не бывает.

Вот, например, находчивый мужчина из Ейска решил неплохо заработать на бесснежных праздниках. Он опубликовал объявление на "Авито", в котором предложил купить настоящий снег.

- Свежий пушистый снег, выпал вчера ночью. Можно приехать, пощупать, понюхать, полизать,- гласит описание под "товаром".

Правда, цена у него, прямо скажем, кусачая. "Бизнесмен" предлагает купить снег за 100 тысяч рублей.

- Я занимаюсь этим уже не первый год, - рассказывает "продавец" Сергей.

Объявление на "Авито"

Правда, все это больше похоже на какую-то шутку, фейк.

- Откуда у вас снег? - задаю вопрос Сергею. - Погода не располагает - тот, что выпал в крае недавно, уже растаял.

- У меня рефрижератор стоит, - насмешливо отвечает мне "продавец". - Сколько снега вам надо? Торопитесь! Его уже раскупают.

"Снежный предприниматель" уверяет: спрос на его товар - высокий. Бизнес процветает. Снег покупают каждый год. Чаще всего к этим услугам прибегают жители Сочи, а недавно приезжал и покупатель из Дубая.

Однако почему снег так дорого стоит, Сергей объяснить так и не смог.

- Хозяин-барин, - уверенно аргументировал мужчина. - Но вы не пугайтесь: торг возможен. Предлагайте свою цену!

Также мужчина предложил мне доставку. Правда, цена на нее исходит от веса заказа. Чем больше хочешь, тем серьезнее будет удар по кошельку.

Напомним, январь и февраль в Краснодарском крае по прогнозам будут теплыми - без заморозков и обильных осадков. Средняя температура воздуха в январе составит плюс четыре градуса, минимальная – минус два.