Национальный футбольный центр появится в Сириусе. Что это значит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Русский футбол ушел на самоизоляцию. Сборную России отстранили от участия в чемпионате мира, команды премьер-лиги (РПЛ) – от еврокубков.

Неизвестно, как долго продлится отстранение. Пока известно о годичном бане. Но его могут продлить. Точного решения ФИФА еще не озвучила.

Зато известно, что ФИФА станет спонсором центра подготовки сборных команд. Он появится на побережье Черного моря. Об этом сообщил портал «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на источник. Он даже назвал сумму инвестиций – 2,5 млрд рублей.

Тогда сообщалось, что воплощать проект будет Российский футбольный союз (РФС). По слухам, для этого он выкупил комплекс Центра подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник-Спорт».

Ранее объект признали банкротом. Его использовали во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Комплекс насчитывал пять полей, тренажерный зал, судейскую комнату и разминочную зону.

Накануне стало известно, что новый центр появится в Сириусе. Пока неизвестно, будет ли он возводиться на деньги ФИФА. Официально эту информацию никто не комментирует.

Но уже известно, что объект станет базой для сборных команд России.

- Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые на данный момент преимущественно проводят учебно-тренировочные сборы за рубежом. Будет правильно, что у них появится возможность готовиться в хороших условиях и на территории России, — подчеркнул президент РФС Александр Дюков. Его слова приводит РБК.

Отмечается, что новый объект решит проблему со сборами. Если раньше РФС искал тренировочные центры по России, то теперь остановился на одном – в Сириусе.