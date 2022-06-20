Очередь к морю и ни одного свободного лежака. Пляжи Анапы забиты туристами даже в будние дни

У моря не протолкнуться. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ.

Курортный сезон в Анапе в самом разгаре. На курорт ежедневно прибывают тысячи отпускников. Подтверждение тому - забитые под завязку пляжи.

Видео с побережья регулярно появляются в соцсетях. Местный блогер Юрий Озаровский следит за обстановкой у моря. Накануне он был на пляже в Витязево и снял толпы туристов, загорающих у воды. Огромное количество людей пользователи объясняли тем, что ролик был снят в выходной день. В субботу и в воскресенье на курорт съезжаются все, кому не лень.

Однако, чтобы проверить эту теорию, блогер снова пришел на тот же пляж в понедельник, 20 июня, и снял обстановку. И ролики не отличить! Людей у моря очень много. Свободных лежаков нет, при этом и места, чтобы расстелить большое полотенце, - тоже. Большинство людей загорает стоя. Чтобы не толкаться, многие даже отходят в сторону.

Пляжи Анапы сейчас выглядят так и в будние, и в выходные дни. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ.

Сейчас в Анапе море активно цветет. Зеленая бахрома покрыла практически все побережье курорта. Причем, чтобы преодолеть водоросли, нужно подальше отплыть от берега. Однако коммунальщики стараются убирать появившуюся камку - работы проводят ежедневно. Так что неприятного запаха у моря нет - водоросли просто не успевают гнить.

- Уборка береговой линии начинается в 4 утра, чтобы к приходу первого отдыхающего пляж уже был полностью готов, - говорят в администрации Анапы.

Много людей на пляже с самого утра. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ.

Как объясняют в мэрии, сначала мусор собирают вручную.

- Затем проезжает спецтехника и боронует, рыхлит песок для его естественного обновления и дальнейшего просеивания самоходным аппаратом, - добавляют в администрации Анапы.

Не стало для отпускников преградой и то, что море пока не прогрелось до комфортных температур. Хотя, говорят отдыхающие, даже к лучшему. Температура воздуха на курорте сейчас зашкаливает - к полудню отметки поднимаются до +35 градусов. И, конечно, освежиться и прийти в себя многие отправляются в море. Кстати, вода в Анапе - самая холодная на Черноморском побережье - выше 21 градуса отметки пока не поднимаются.

Туристов не смущает, что море еще не прогрелось. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Анапе цветет, а в Голубицкой - все чисто. Эколог объяснил, почему на Азовском побережье нет водорослей

Где не цветет море в июне в Краснодарском крае (подробнее)