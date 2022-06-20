Стало известно, куда уйдет звезда команды Сергея Галицкого

Фото: ФК Краснодар

Еще два года назад об Эдуарде Сперцяне знали единицы. Он зажигал в «Краснодаре-2» и занимался с основной командой, но на поле появлялся. Воспитанник «быков» редко выходил на замену. Но часто бывал на стадион как зритель, меняя скамейку запасных на сиденья за лавкой.

Впервые сыграл за «Краснодар» Эдуард Сперцян 18 сентября 2020 года. Полузащитник сборной Армении появился на поле в матче против «Химок» (7:2). За год хавбек отбегал всего 142 минуты.

Изменилась ситуация год назад. Уроженец Ставрополя неожиданно стал игроком основного состава. Он прошел все ступени академии «быков»: от юношеских команд, куда он попал в десять лет, до основы.

Спустя полгода Эдуард Сперцян уже стал лидером черно-зеленых. Это случилось после отъезда легионеров. Они уехали из России за неделю. Сперва укатил тренерский штаб, затем – девять иностранцев.

Пока легионеры паковали вещи, Эдуард Сперцян тащил «быков» в премьер-лиге. Он возглавил гонку снайперов черно-зеленых и стал лидером раздевалки.

По данным СМИ, воспитанником академии «Краснодар» заинтересовались команды из топ-5 лиг. Французская «Ницца» якобы даже выслала оффер. Но Эдуард Сперцян отклонил предложение.

Позже стало известно, что новый сезон Эдуард Сперцян начнет под новым – 10-м – номером. Его хавбек взял после ухода Реми Кабелла.

Уже скоро полузащитник присоединится к «Краснодару». Команда Сергея Галицкого начала сборы еще 6 июня, когда Эдуард Сперцян находился в расположении сборной Армении. Он выступал в Лиге наций.

Поэтому боссы команды дали игроку дополнительный отдых. Но пресса связала отпуск с возможным трансфером. Уже месяц за хавбеком охотятся две команды Бундеслиги: «Байер» и «Хоффенхайм».

Правда, накануне спортивный директор второго клуба опроверг интерес к Эдуарду Сперцяну.

- Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста, – заявил Александр Розен в интервью порталу Чемпионат.ком.

Напомним, что соглашение Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года. По данным портала Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет три миллиона евро. То есть за год она увеличилась сразу в три раза.