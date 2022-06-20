Русские Сейшелы. Черное море стало неестественно бирюзовым, и это не апвеллинг

Черное море стало бирюзовым Фото: Олег УМАРОВ

Черное море перекрасилось в ярко-бирюзовые цвета. Такие оттенки обычно присущи тропикам. Именно такими туристам предстают райские Сейшелы или Мальдивы.

Российские курорты, как ни крути - северные. Потому яркость красок здесь - явление непривычное.

- Обычно бирюзовость Черному морю придает такое явление, как апвеллинг. Когда верхний слой воды прогревается до 20 градусов и выше, и нижние слои начинают подниматься из глубин. Но это особенность течения. Потому наблюдается такое явление у берегов Крыма, но не в Сочи, - объясняет "КП" - Кубань" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Никаких фильтров, утверждают туристы, пытаясь запечатлеть красоту моря на фотокамеру

По мнению ученого, лазурным море, омывающее курорты Краснодарского края, могло стать по другой причине.

- Возможно, там просто вода стала чистой. Может, городские канализации теперь не текут в море. И природа сразу за это отблагодарила вот такой прозрачностью воды, - предположил Роман Вильфанд.

Впрочем, у биологов тоже есть свое объяснение тропическому оттенку Черного моря.

- В воде растворяется углекислый газ сейчас и почти не растворяется кислород из-за теплого поверхностного слоя. Кроме того, очевидно, что вода чистая, а потому в ней меньше развиваются разные микроорганизмы, водоросли, - говорит биолог Вениамин Голубитченко.

Есть, впрочем, версия, что как раз наоборот, цветение водорослей придает бирюзовый цвет морю. Это микроорганизмы кокколитофориды - одноклеточные планктонные водоросли. В процессе жизнедеятельности они покрываются ажурной известковой оболочкой. Оболочка — белая, хорошо отражает солнечный свет. Обилие кокколитофорид и приводит к тому, что кажется, будто бы в воду плеснули молока.

Кокколитофориды не ядовиты. Ими питается всякая, более крупная, морская живность. Но избыток этого планктона приводит к снижению концентрации кислорода в воде, что может оказаться губительным для этой самой живности.

Кокколитофориды производят известняк - карбонат кальция — из углекислого газа. В том числе и за счет фотосинтеза. Углекислого газа становится все больше и больше. Возможно, от этого планктон и начинает усиленно плодиться, поглощая газ из атмосферы. Становятся толще и известковые оболочки микроскопических водорослей - ученые зафиксировали 40-процентный прирост за 200 лет.

У берега яркого оттенка не увидать, но горизонты потрясают Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, таким образом мы прямо сейчас наблюдаем, как планета с помощью этих микроорганизмов пытается бороться с углекислыми газами, перерабатывая их. Именно он может стать причиной необратимых губительных процессов в природе, ведущих к ее уничтожению.

По истине волшебный цвет Черного моря - явление временное. Наблюдать его можно будет всего пару недель. Но, судя по тому, что единого мнения о причине ярко-бирюзового его цвета нет, возможно, эффект будет длиться.