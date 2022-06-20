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20 июня 2022 9:14

Русские Сейшелы. Черное море стало неестественно бирюзовым, и это не апвеллинг

Ученые опровергли апвеллинг как причину окрашивания Черного моря в Сочи в бирюзовый цвет
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Черное море стало бирюзовым

Черное море стало бирюзовым

Фото: Олег УМАРОВ

Черное море перекрасилось в ярко-бирюзовые цвета. Такие оттенки обычно присущи тропикам. Именно такими туристам предстают райские Сейшелы или Мальдивы.

Российские курорты, как ни крути - северные. Потому яркость красок здесь - явление непривычное.

- Обычно бирюзовость Черному морю придает такое явление, как апвеллинг. Когда верхний слой воды прогревается до 20 градусов и выше, и нижние слои начинают подниматься из глубин. Но это особенность течения. Потому наблюдается такое явление у берегов Крыма, но не в Сочи, - объясняет "КП" - Кубань" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Никаких фильтров, утверждают туристы, пытаясь запечатлеть красоту моря на фотокамеру

Никаких фильтров, утверждают туристы, пытаясь запечатлеть красоту моря на фотокамеру

По мнению ученого, лазурным море, омывающее курорты Краснодарского края, могло стать по другой причине.

- Возможно, там просто вода стала чистой. Может, городские канализации теперь не текут в море. И природа сразу за это отблагодарила вот такой прозрачностью воды, - предположил Роман Вильфанд.

Впрочем, у биологов тоже есть свое объяснение тропическому оттенку Черного моря.

- В воде растворяется углекислый газ сейчас и почти не растворяется кислород из-за теплого поверхностного слоя. Кроме того, очевидно, что вода чистая, а потому в ней меньше развиваются разные микроорганизмы, водоросли, - говорит биолог Вениамин Голубитченко.

Есть, впрочем, версия, что как раз наоборот, цветение водорослей придает бирюзовый цвет морю. Это микроорганизмы кокколитофориды - одноклеточные планктонные водоросли. В процессе жизнедеятельности они покрываются ажурной известковой оболочкой. Оболочка — белая, хорошо отражает солнечный свет. Обилие кокколитофорид и приводит к тому, что кажется, будто бы в воду плеснули молока.

Кокколитофориды не ядовиты. Ими питается всякая, более крупная, морская живность. Но избыток этого планктона приводит к снижению концентрации кислорода в воде, что может оказаться губительным для этой самой живности.

Кокколитофориды производят известняк - карбонат кальция — из углекислого газа. В том числе и за счет фотосинтеза. Углекислого газа становится все больше и больше. Возможно, от этого планктон и начинает усиленно плодиться, поглощая газ из атмосферы. Становятся толще и известковые оболочки микроскопических водорослей - ученые зафиксировали 40-процентный прирост за 200 лет.

У берега яркого оттенка не увидать, но горизонты потрясают

У берега яркого оттенка не увидать, но горизонты потрясают

Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, таким образом мы прямо сейчас наблюдаем, как планета с помощью этих микроорганизмов пытается бороться с углекислыми газами, перерабатывая их. Именно он может стать причиной необратимых губительных процессов в природе, ведущих к ее уничтожению.

По истине волшебный цвет Черного моря - явление временное. Наблюдать его можно будет всего пару недель. Но, судя по тому, что единого мнения о причине ярко-бирюзового его цвета нет, возможно, эффект будет длиться.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ