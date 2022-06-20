Уникальную совместную карту выпустил банк Уралсиб c ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар», Андрей Шрамко

Банк Уралсиб и футбольный клуб «Краснодар» стали партнерами еще в 2018 году. Вскоре футболки «быков» украсил логотип партнера. Вместе с новым спонсором черно-зеленые становились бронзовыми призерами чемпионата России и даже выходили в Лигу чемпионов, самый престижный клубный турнир на планете.

В 2022-м партнерство банка Уралсиб и «Краснодара» вышло на новый уровень. Они выпустили уникальную кобрендовую карту, объединившую в себе преимущества программ лояльности как клуба, так и банка.

Во-первых, она выполнена в стилистике «быков». Во-вторых, карта получила широкий набор преимуществ для болельщиков черно-зеленых: от обычных скидок в магазинах команды до повышенного кешбэка на покупки.

Фото: ФК «Краснодар», Андрей Шрамко

О возможностях карты рассказали на пресс-конференции представители Банка Уралсиб и футбольного клуба «Краснодар».

- Идея совместного продукта появилась в прошлом году, когда мы поняли, что хотим совместить в одной карте как продуктовые преимущества, которые предоставляет банк, так и возможности для болельщиков клуба. Поскольку очень удобно, когда на одной карте у тебя – и банковское обслуживание, и возможность посещать стадион, а также дополнительные плюсы, например – скидки и кешбэк, – рассказал заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес. – Итоговый продукт получил и банковские, и клубные привилегии. Он создан на основе нашего главного продукта – карты «Прибыль», которая неоднократно признавалась многими финансовыми порталами одной из лучших доходных карт на рынке. По ней начисляются повышенные проценты на ежедневный остаток средств на счете, а также доступен повышенный размер кешбэка.

А футбольный клуб «Краснодар» предоставит клиентам уникальную «Витрину впечатлений».

Фото: ФК «Краснодар», Андрей Шрамко

- «Витрина впечатлений» – это возможность узнать команду поближе, познакомиться с клубом, зайти внутрь, увидеть процессы. Выпуск совместной карты - это наш первый подобный опыт. Удобно, что она одновременно может быть и банковской картой, картой владельца абонемента на матчи «Краснодара» и картой болельщика. У нее есть масса преимуществ, – отметил коммерческий директор «быков» Арам Фундукян.

Обладатели карт получат скидки на покупки в фан-шопах и стадионе черно-зеленых, а также на абонементы на домашние игры команды. За каждую операцию в магазине и кассе клуба владельцу карты вернется 10% от суммы в бонусных рублях по программе лояльности «Уралсиб Бонус». В остальных случаях его кешбэк составит до 3%. Также карта получила уникальные условия и для покупки абонемента со скидкой 20% и скидку 15% в магазинах черно-зеленых.

- Мы знаем, как «Краснодар» любят, сколько человек ходит на его матчи. Стадион постоянно полон, на него невозможно попасть. Практически с нуля команда обрела большую армию болельщиков. И нам приятно, что у нас есть такой партнер, – сказал Станислав Тывес.

Фото: ФК «Краснодар», Андрей Шрамко

Зашел разговор на пресс-конференции и о рынке банковских услуг, и о том, как банки смогли адаптироваться к новым непростым реалиям последних месяцев. На вопросы журналистов по этой тематике отвечал зампредседателя правления Уралсиба, который рассказал о главных трендах и наиболее востребованных банковских продуктах.

Банки сегодня продолжают начатый в 2020 году курс на активную диджитализацию. По словам Станислава Тывеса, сегодня в банке 4 из 10 кредитов клиенты получают онлайн – люди просто нажимают кнопки в интернет-банке, получают кредит и им для этого не нужно приходить в офис.

- Всё уходит в цифру, люди хотят больше тратить времени на семью, на поход на футбол, а не на очереди в банках и общение с операционистами. И этот тренд мы поддерживаем. Те средства, которые мы экономим на открытии отделений, направляются на IT-разработку сервисов банка - чтобы стать еще удобнее для наших клиентов, а также на маркетинг, в том числе цифровой маркетинг, чтобы привлекать внимание потребителей к нашим продуктам, – отметил топ-менеджер.

Наиболее востребованным продуктом у клиентов сегодня является кредитная карта, которая сильно потеснила традиционный потребкредит. Для банка такая тенденция тоже интересна – срок по кредитной карте меньше, чем по потребительскому кредиту, но при этом карта позволяет лучше оценивать клиента и управлять кредитным лимитом, а также она более доходная для банка.

На рынке заметно снизились объемы ипотечного кредитования, и этот сегмент восстанавливается достаточно медленно. Однако, по словам Станислава Тывеса, в последнее время стало заметно постепенное восстановление рынка: это видно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре, и в других регионах присутствия банка.

Фото: ФК «Краснодар», Андрей Шрамко

Одним из фаворитов последнего времени стали автокредиты – Банк Уралсиб не снижал объемы и уже в мае вошел в топ-5 рынка по объемам автокредитования по версии Frank Research. Помогла ему в этом не только его активность, но и то, что объемы кредитования сократили банки с иностранным участием. Поэтому автокредитование в банке планируют активно развивать и в будущем.

Интерес к картам, но уже дебетовым – заметен и в сегменте накопительных продуктов, где доходные карты становятся куда более востребованы, чем вклады. В Банке Уралсиб это видят по своей карте «Прибыль», флагманскому продукту с высокой ставкой и кешбэком, который, напомним, лежит в основе новоиспеченной карты болельщика «ФК «Краснодар». Получить новую карту может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший офис Уралсиба. Оформить карту можно в любое время. Но лучше это сделать уже сейчас, пока не начался сезон в российской премьер-лиге.