Дело экс-начальницы отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Кубани передали в суд

Дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Марине Балаевой предъявлено обвинение в трех эпизодах получения взяток в значительном размере группой лиц по предварительному сговору и двух эпизодах получения взяток. Кроме этого, ее будут судить за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Бывшие подчиненные фигурантки – заместитель, ведущий специалист-эксперт отдела и трое главных специалистов-экспертов – обвиняются по тем же статьям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Прокуратура региона направила материалы дела в отношении должностных лиц Управления Роспотребнадзора в суд.

Напомним, в Роспотребнадзор Кубани силовики нагрянули в конце марта 2021 года. Тогда и задержали начальника отдела надзора за питанием ведомства Марину Балаеву. А позже и подчиненных.

- Весной 2021 года руководитель отдела получала взятки в размере от 20 до 150 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций. За незаконное денежное вознаграждение обвиняемые не проводили надлежащим образом проверки и не выявляли нарушения, а также не привлекали нарушителей к административной ответственности. При этом в случае выявления нарушений подчиненные вносили заведомо ложные сведения в акты проверок об отсутствии таковых нарушений. Сумма взяток превысила 470 тысяч рублей, - сообщили следователи.

Во время обыска у Балаевой силовики обнаружили более 11 млн рублей

Арестовано все движимое и недвижимое имущество Балаевой. В том числе и изъятые при обыске 3,2 млн рублей, 23 тысячи евро, 105 тысяч долларов США и более 330 ювелирных изделий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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