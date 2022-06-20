Сделал комнату и молился за души убитых: Житель Кубани спустя 8 лет сознался в жестокой расправе над соседями

Приговор не вступил в законную силу

Жителю Кубани вынесли приговор за убийство 8-летней давности. Ему назначили 18 лет колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Трагедия произошла еще в 2014 году в селе Суворовском Усть-Лабинского района. На тот момент 26-летний мужчина пришел к соседям, чтобы продать мясо. Хозяин дома отказался, но ситуация не разрешилась мирно – мужчины начали драку.

Услышав во дворе шум, жена хозяина выбежала на улицу. С собой женщина прихватила топор. Сосед, увидев его в руке женщины, выхватил и ударил им мужчину по голове. После этого тем же топором он напал на супругу убитого, которую также забил до смерти.

Поняв, что хозяева мертвы, осужденный снял с мужчины золотые украшения. Затем он затащил тела в дом, положил в разных комнатах и поджег мебель. Дом загорелся и начал полыхать, а мужчина спешно ушел. Следствие зашло в тупик, а спустя восемь лет убийца пришел с повинной.

На допросе он рассказал, что после убийства сделал в своем доме специальную комнату, где молился за души убитых супругов. А после задержания мужчина признался в том, что, находясь в заключении под стражей, ударил кулаком полицейского.

- Судом для установления психического состояния подсудимого проведены три психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов он полностью вменяем и подлежит уголовной ответственности. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, ему назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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