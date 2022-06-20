Впервые операцию на сердце провели без наркоза в больнице Краснодара

Такая операция разрешена и пожилым пациентам Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани провели первую операцию на сердце без наркоза! Речь идет о высокотехнологичном методе установки сердечных клапанов нового поколения - «Acurate Neo 2». О первом таком оперировании в Краснодарском крае сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Новый метод опробовали рентгенхирург Алексей Федорченко совместно с другими врачами Краевой клинической больницы №1. Медучреждение в Краснодаре, кстати, стало вторым центром страны, в котором применяют такой способ оперирования.

Во время операции пациенту делают прокол в бедре – именно через него врачи проводят и устанавливают сердечный клапан. Инновация состоит в том, что при таком методе не используют наркоз и остановку сердца. А на теле человека не остается больших разрезов – они не требуются.

- Такое вмешательство позволяет намного безопаснее лечить порок аортального клапана для пожилых пациентов. Устройство имеет ряд новых технологических улучшений, благодаря которым хирурги ювелирно проводят его позиционирование в сердце, крепко и плотно имплантируют без рисков смещения, - отметила замглавы региона.

На следующий день после операции пациента переводят в палату. К слову, он может свободно вставать с кровати и ходить. А новый метод разрешен и пожилым людям. Совсем недавно, например, такую операцию провели 93-летнему мужчине.