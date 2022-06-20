Стало известно, кто усилит ФК «Краснодар»

Данил Карпов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» активно готовится к новому сезону чемпионата России. Команда Сергея Галицкого вышла из отпуска две недели назад – 6 июня.

Она собралась на базе «Четук» в Республике Адыгея. Там пройдет весь первый сбор «быков».

Напомним, что руководит командой Александр Сторожук. Последние три месяца он был исполняющим обязанности главного тренера. Но после успешного сезона специалист лишился приставки и. о.

Прошлой весной черно-зеленые лишились сразу девятерых легионеров. Семь игроков заморозили контракты, двое – расторгли. Пока в Краснодар вернулись всего два иностранца, бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба.

Параллельно черно-зеленые ищут усиление на рынке. Так, линию атаки разбил форвард «Тюмени» Данил Карпов. Он заключил контракт на три года.

Ранее новые соглашения подписали еще три игрока. Это Джонатан Окоронкво, Олакунле Олусегун и Эфеани Давида Ндуки. Они выступали за «Краснодар-2» на правах аренды. Но весной переехали на главную арену черно-зеленых, и «быки» выкупили футболистов у «Ботева».

Но трансферная кампания «Краснодара» еще не завершена. Об этом заявил сразу ряд СМИ. По данным «Рейтинг Букмекеров», уже скоро «быков» усилит игрок сборной России Ильзат Ахметов. Он подпишет трехлетний контракт.

Отметим, что «быки» охотились за полузащитником еще четыре года назад. Но тогда он перешел в ЦСКА. Этим летом Ильзат остался без клуба и согласился на переезд на Кубань.

Еще одним новичком «Краснодара» станет Гамид Агаларов. Об этом также сообщает «РБ». По данным издания, лучший бомбардир премьер-лиги (19 голов в прошлом сезоне) близок к переезду на Кубань.

Пока нападающий тренируется с «Уфой». Он выбирает между тремя клубами премьер-лиги: «Ахматом», «Краснодаром» и «Сочи». Закрыть сделку агенты игрока намерены на этой неделе.

Также усилить команду Сергея Галицкого может Хердюр Магнуссон. Бывший защитник ЦСКА остается свободным агентом. Его соглашение с «армейцами» истекло этим летом.

Помимо «Краснодара», за игроком охотятся «Торпедо», «Базель», «Страсбур» и «Аугсбург». Но ни игроки, ни его агент эту информацию никак не комментируют.