На Кубани 9 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов

Фото с места ЧП. Фото: Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В Краснодарском крае 20 июня девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщают в УТ МВД РФ по по Южному федеральному округу. Как стало известно, ЧП случилось в 14:50 на перегоне Орловка-Кубанская - Староминская - Тимашевская в Староминском районе.

- В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что при следовании грузового поезда произошел сход 9 вагонов, груженных углем, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД РФ по ЮФО. - Во время происшествия были повреждены три опоры контактной сети.

Никто не пострадал. Фото: Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Известно, что в момент схода вагонов жертв нет, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа Тимашевского ЛОП.

- Угрозы окружающей среде нет, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - Габарит соседнего пути не нарушен, по которому осуществляется пропуск пассажирских поездов.

Фото: Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Сейчас со станций Батайск и Тимашевская для устранения последствий направлены восстановительные поезда.

Уточняется, что из-за ЧП задержаны несколько составов. Речь идет о поездах №92 Севастополь – Москва, №224 Анапа – Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская.

Фото: Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

- В расписание других пассажирских поездов вносят изменения, - добавляют в СКЖД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СК проводит доследственную проверку

- Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, подвижного состава, опрашивают машинистов, - уточняет старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская. - Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба.