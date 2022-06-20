В Туапсе следователи исполнили мечту 12-летней девочки поплавать с дельфинами

Даша смогла поиграть с дружелюбными животными и поплавать с одним из них в специальном бассейне. Фото: СУ СК РФ по краю

У каждого ребенка есть мечта: кто-то хочет познакомиться со своим любимым футболистом, другой фантазирует о полете в космос, некоторые детки желают огромную фабрику со сладостями. Но есть малыши, которые больше всего на свете любят животных, особенно морских.

В рамках новогодней Всероссийской благотворительной акции “Елка желаний” сотрудники следственного комитета по краю познакомились с 12-летней Дашей Гетьман и ее мамой Натальей Владимировной. Девочка очень любит дельфинов. Каждый вечер она мечтала поплавать с любимыми животными. А на ночь Даша просила перед сном прочитать сказку о них.

Узнав о желании ребенка, следователи захотели порадовать Дашу. Правда, воплотить мечту в реальность удалось только теперь - тогда за окном была зима, в холод не поплаваешь. Другое дело - сейчас!

- Мы пообщались с родителями Даши и договорились перенести поездку в дельфинарий на лето. Чтобы девочка смогла вдоволь насладиться общением с дельфинами и теплым морем, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Офицеры ведомства всегда держат свое слово, и как только у Даши и ее семьи появилась возможность, сразу же организовали для них удивительное путешествие.

Девочку с родителями встретил в Туапсе замруководителя краевого следственного управления Дмитрий Дремлюга. В тот же день он сопроводил маленькую путешественницу до дельфинария. Здесь и исполнилась ее мечта. Девочка познакомилась с местными обитателями Златой и Гошей.

Девочку с родителями встретил в Туапсе зам руководителя краевого следственного управления Дмитрий Дремлюга. Фото: Фото: СУ СК РФ по краю

- Даша смогла поиграть с дружелюбными животными и поплавать с одним из них в специальном бассейне. Кроме того, Злата показала красивые прыжки в честь приезда ребенка, - рассказали правоохранители.

После плавания Даша вместе с родителями увидела представление дельфинов. Тут же выступали морские котики и львы. Приятным завершением дня для девочки стали подарки - ей подарили плюшевых дельфинов.

- Спасибо вам огромное за сегодняшний праздник для всей нашей семьи! Спасибо за внимание к нашему ребенку! Вы сделали настоящую сказку! Мы даже и не мечтали о таком, - благодарила следователей мама Даши.

После плавания Даша вместе с родителями увидела представление дельфинов. Фото: СУ СК РФ по краю

Так, правоохранители помогли маленькой девочке прикоснуться к мечте. Этот день Даша не забудет никогда.