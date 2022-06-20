Бунгало за 1000 рублей в час и закуски за 800: сколько сегодня стоит отдых на пляже в центре Сочи

Пляж "Цирк" расположен неподалеку от Дендрария. Фото: Олег УМАРОВ

Туристы из разных уголков страны едут на Черноморское побережье, чтобы, наконец, насладиться морскими пейзажами и зарядиться витамином D. Большинство отпускников выбирают для отдыха Сочи. Останавливаются они, как правило, в центре курорта, где сосредоточена большая часть достопримечательностей. А для солнечных ванн выбирают известные и проверенные пляжи. Один из них - «Цирк».

Он располагается в самом сердце курорта. Радом - Дендрарий и местный цирк, а еще обилие разных ресторанов и кафе.

Лучшие места занимают с раннего утра. Фото: Олег УМАРОВ

Сам пляж муниципальный, вход на него свободен абсолютно для всех. Однако за комфорт отдыхающим придется заплатить. Причем выложить надо нехилую сумму.

Расценки указаны на информационном стенде, что встречает туристов. Так, бунгало обойдется в 1000 рублей. А если хотите понежиться в ракушке, то готовьтесь выложить 500 рублей.

Шезлонги обойдутся в 500 рублей, за матрас и полотенце нужно дополнительно раскошелиться. Фото: Олег УМАРОВ

Такая же стоимость у шезлонга, но, если вы захотите полежать не на «голом лежаке», то надо дополнительно раскошелиться. За полотенце или матрас надо заплатить 200 рублей. Пляжные качели с навесом можно снять тоже за 200 рублей.

К слову, цены в прайсе указывают обычным фломастером и ежедневно обновляют. Так, например, услуги, доступные 19 июня, уже невозможно было получить 20-го числа.

Стенд информации обновляется ежедневно, некоторые услуги, которые доступны сегодня, могут исчезнуть на следующий день. Фото: Олег УМАРОВ

Также на территории пляжа есть кафе. Перекусить в нем можно, правда, на бюджетный обед не рассчитывайте. Цены на салаты начинаются от 400 рублей, стоимость смузи колеблется от 300 до 500 рублей. А если захотите отведать местных мидий, то готовьтесь заплатить еще больше - 500 грамм закуски обойдутся в 800 рублей.

- Я приехал на отдых с женой и двумя детишками. На качелях сын с дочкой сидят, а мы с женой шезлонги взяли себе, берем вместе с полотенцем всегда. Выдают нам наклейки, которые клеят на сумки. Каждый день они разного цвета, видимо, сделано, чтобы не хитрили, - рассказывает отец семьи Сергей Воропаев. – Прибавьте еще обед в кафе, воду, мороженное, кукурузу. В общем, ежедневно три-четыре тысячи рублей выкладываем - день у моря вылетает в копеечку.

Расценки на перекус в местном бистро впечатляет - самый бюджетный обед на двоих обойдется в 1000 рублей. Фото: Олег УМАРОВ

Однако туристам настоятельно не рекомендуют покупать еду у пляжных торговцев. Это может быть небезопасно. О чем точно отпускники могут не переживать, так это за чистоту моря.

- За качеством морской воды следит Роспотребнадзор, - говорят в администрации Сочи. - С начала сезона взято уже более 1300 проб – все показатели в норме.

Кроме того, следят на пляже и за порядком. К июлю, когда туристов станет еще больше, количество патрулей увеличится.

- Еще 130 человек прибудут на службу в Сочи в пик сезона - с 1 июля, - уточняют в мэрии курорта. - Ведется патрулирование всех территорий массового пребывания граждан и спальных районов.