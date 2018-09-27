2018-09-27T08:43:44+03:00
Общество

На Кубани средства от курортного сбора потратят с учетом мнения туристов

Будет создано личное анкетирование
София ФОМЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по контролю за расходом средств из Фонда развития курортной инфраструктуры. Новый контролирующий орган создали в рамках исполнения краевого закона о курортном сборе.

На совещании представители от муниципалитетов рассказали о том, какие объекты курортной инфраструктуры нуждаются в деньгах. Кроме того, при выборе финансирования будут учитываться пожелания и туристов.

- Это даст двухсторонний эффект – мы будем знать, чего не хватает туристам, туристы будут понимать, что их мнение учитывается при распределении средств, – сказал заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов Сергей Орлов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24