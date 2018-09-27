На Кубани средства от курортного сбора потратят с учетом мнения туристов

27 Сент. 08:20 2018-09-27T08:43:44+03:00

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В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по контролю за расходом средств из Фонда развития курортной инфраструктуры. Новый контролирующий орган создали в рамках исполнения краевого закона о курортном сборе.

На совещании представители от муниципалитетов рассказали о том, какие объекты курортной инфраструктуры нуждаются в деньгах. Кроме того, при выборе финансирования будут учитываться пожелания и туристов.

- Это даст двухсторонний эффект – мы будем знать, чего не хватает туристам, туристы будут понимать, что их мнение учитывается при распределении средств, – сказал заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов Сергей Орлов.