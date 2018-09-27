На Международном финансовом форуме представили краудинвест площадку Кубани

27 Сент. 09:47 2018-09-27T09:47:31+03:00

Это платформа для стартаперов и бизнесменов

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26 сентября в Сочи на пленарной секции Международного финансового форума Фонд развития Краснодарского края вместе с Центром актуальных финансовых решений презентовали интернет краудинвест площадку Краснодарского края ЦАФИР (Центр актуальных финансовых решений).

- ЦАФИР – это электронная интернет-площадка для соединения идей и финансов, ориентированная на поддержку малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. Это рода платформа для региона, которая даст возможность микроинвесторам профинансировать стартапы или действующие проекты и получить взамен долю уставного капитала или акции предприятия, - рассказал руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Также он отметил, что реализация этого проекта поможет росту отраслей реального сектора экономики региона, созданию новых рабочих мест, снижению уровня явной и скрытой безработицы, повышению уровня доходов населения и приросту налоговых поступлений в краевой бюджет.