2018-09-27T09:47:31+03:00
Общество

На Международном финансовом форуме представили краудинвест площадку Кубани

Это платформа для стартаперов и бизнесменов
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья ШакаловРуководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов
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26 сентября в Сочи на пленарной секции Международного финансового форума Фонд развития Краснодарского края вместе с Центром актуальных финансовых решений презентовали интернет краудинвест площадку Краснодарского края ЦАФИР (Центр актуальных финансовых решений).

- ЦАФИР – это электронная интернет-площадка для соединения идей и финансов, ориентированная на поддержку малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. Это рода платформа для региона, которая даст возможность микроинвесторам профинансировать стартапы или действующие проекты и получить взамен долю уставного капитала или акции предприятия, - рассказал руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Также он отметил, что реализация этого проекта поможет росту отраслей реального сектора экономики региона, созданию новых рабочих мест, снижению уровня явной и скрытой безработицы, повышению уровня доходов населения и приросту налоговых поступлений в краевой бюджет.

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