2018-09-27T10:01:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре парень хотел спрыгнуть с Тургеневского моста

Его спасли полицейские
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Фото: "Туподар"Фото: "Туподар"
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Инцидент случился 26 сентября на Тургеневском путепроводе. 26-летний житель Усть-Лабинска забрался на ограждение и попытался спрыгнуть с моста. Это увидели очевидцы и вызвали полицию. На место оперативно приехали правоохранители и сняли с моста молодого человека.

typodartypodar
В Краснодаре парень хотел спрыгнуть с Тургеневского моста
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- После этого парня доставили в медучреждение для освидетельствования, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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