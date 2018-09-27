В Краснодаре парень хотел спрыгнуть с Тургеневского моста
Его спасли полицейские
Фото: "Туподар"
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Инцидент случился 26 сентября на Тургеневском путепроводе. 26-летний житель Усть-Лабинска забрался на ограждение и попытался спрыгнуть с моста. Это увидели очевидцы и вызвали полицию. На место оперативно приехали правоохранители и сняли с моста молодого человека.
В Краснодаре парень хотел спрыгнуть с Тургеневского моста
- После этого парня доставили в медучреждение для освидетельствования, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.