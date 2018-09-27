Следком начал проверку по факту пропажи 12-летней школьницы в Сочи

27 Сент. 10:30 2018-09-27T10:30:24+03:00

Девочка не приходит домой уже четвертый день

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Напомним, 12-летняя Валерия Яргина пропала из дома по улице Джигитской в Сочи 23 сентября. Она ушла в школу и с тех пор не выходила на связь. Родители школьницы уточнили, что и раньше такие случаи бывали, однако Лера всегда возвращалась обратно к родным.

На четвертый день после пропажи Следственный комитет Хостинского района начал доследственную проверку.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств случившегося. По окончании проверки правоохранители примут процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В день исчезновения Лера была одета в джинсовые шорты темно-синего цвета и футболку камуфляжного цвета. На вид школьнице 16-17 лет, она среднего телосложения, рост 165 сантиметров, лицо овальное, у нее зелено-карие глаза и черные волосы до плеч.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по номерам: 8(8622) 67-77-53, 8-918-103-87-62 либо 02.