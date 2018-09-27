Житель Армавира умер за рулем машины рядом с ЗАГСом

27 Сент. 10:44 2018-09-27T10:44:35+03:00

У него были проблемы со здоровьем

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Трагедия случилась утром 27 сентября около армавирского ЗАГСа по улице Розы Люксембург. Безжизненное тело мужчины в автомобиля заметили прохожие. Они вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи. По приезду медики констатировали смерть местного жителя.

- Мужчина умер из-за проблем со здоровьем. Следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на армавирское ОМВД,

Точные причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас тело мужчины отправили на экспертизу.