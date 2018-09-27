Четверо жителей Туапсе получили 1,5 млн рублей по фальшивым справкам об инвалидности

27 Сент. 11:13 2018-09-27T11:13:48+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выяснили, что четверо жителей Туапсинского района сделали себе фальшивые справки об инвалидности. По ним они с декабря 2007 года по 31 мая 2018 года незаконно получали социальные выплаты из пенсионного фонда России. Всего преступники забрали себе от 650 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Однако их преступный замысел вскрылся. В сентябре этого года фигурантов уголовного дела по статье «Мошенничества» осудили.

- Туапсинский городской суд признал обвиняемых виновными и приговорил Конояна С. к двум годам лишения свободы условно, а Конояна А. и Патрикеева А. к трем годам лишения свободы условно. Еще одному обвиняемому – Парцикову Р. вынесли наказание в 2,2 года лишения свободы в колонии, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе УФСБ России по краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что такое наказание Парциков получил за то, что не смог вернуть государству 650 тысяч рублей.