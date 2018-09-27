Водитель автобуса пытался незаконно провезти в Сочи сигареты на 1,5 млн рублей

27 Сент. 11:45 2018-09-27T11:45:41+03:00

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На автомобильном посту «Адлер» пограничники вместе с таможенниками провели досмотр рейсового автобуса Сухум-Владикавказ, который ехал из Абхазии. В салоне автомобиля правоохранители нашли три тысячи пачек сигарет в блоках, спрятанных по всему автобусу – в технологических отверстиях, в туалете и в кондиционере.

После этого пограничники вывели машину из потока для углубленного досмотра, но больше ничего не обнаружили.

- По оценке специалистов, предположительная стоимость найденного контрабандного груза составляет около 1,5 млн рублей. При этом граждане могут провозить в Россию не более одного блока табака, - сообщили «КП»-Кубань» в Пограничном управлении ФСБ России по краснодарскому краю.

Находку передали сотрудникам таможенного поста для дальнейшей проверки.