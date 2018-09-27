2018-09-27T12:11:59+03:00
Общество

В нескольких районах Краснодара снизится напор воды

Это случится из-за замены оборудования
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В частных домах Прикубанского, Центрального и Западного внутригородских округов с 23:00 28 сентября до 10:00 1 октября снизится напор воды в кранах. Это случится из-за замены оборудования на водозаборах «Елизаветинский» и «Ново-Западный»

- Специалисты «Краснодар Водоканала» выполнят такие работы для того, чтобы улучшить качество воды, - сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Предприятие приносит абонентам извинения за временные неудобства.

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