ВТБ предоставит два миллиарда на возведение жилого комплекса

27 Сент. 12:13 2018-09-27T12:13:51+03:00

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ВТБ и ГК «Новый Дон» заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Банк предоставляет группе 2 млрд рублей на строительство пятой очереди ЖК «Сокол» сроком на пять лет.

Жилой комплекс «Сокол» располагается в Октябрьском районе города Самары, на его территории предусмотрен детский сад, школа, паркинги, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивная площадка.

Финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли. При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

- ВТБ оперативно реагирует на изменения законодательства и предоставляет новые финансовые инструменты. Пилотный проект с группой компаний «Новый Дон» - это первая реализованная в банке кредитная сделка с использованием схемы расчетов через счета эскроу. Мы рады, что предложили рынку новый кредитный продукт, который позволит обеспечить потребности застройщиков и в конечном итоге будет содействовать развитию строительной отрасли, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- Уверены, что партнерская поддержка ВТБ позволит реализовать наши планы по строительству и реализации ЖК «Сокол» - финансирование данного проекта с использованием эскроу счетов в таком надежном банке внесёт значительный вклад в привлечение дольщиков, - подчеркнул генеральный директор ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк.

По словам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, ВТБ разработал для клиента удобный процесс: для открытия счета эскроу нужно иметь при себе только паспорт и договор долевого участия.

- Счет будет открыт в присутствии клиента в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками пройдет максимально эффективно», – заключил он.