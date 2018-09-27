В Курганинске легковушка врезалась в поезд: двое погибших

27 Сент. 12:24 2018-09-27T12:24:40+03:00

Мужчина за рулем Lada пытался быстро проехать перед вагоном

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Смертельная авария случилась 27 сентября около 9:25 на железнодорожном переезде в Курганинске. Мужчина за рулем Lada Largus пытался быстро проскочить перед несущимся локомотивом поезда на запрещающий сигнал. Машинист заметил автомобиль, применил экстренное торможение, но вагон все равно смял легковушку.

В результате аварии на месте от полученных травм погиб водитель Lada и его пассажир.

- На график движения поездов ДТП не повлияло, - уточнили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.