2018-09-27T12:53:26+03:00
Происшествия

В Северском районе в ДТП с большегрузом пострадали два человека

Их госпитализировали
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Авария случилась 26 сентября около 17:00 в Северском районе. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем большегруза МАН с полуприцепом врезался в «газель», которая по инерции столкнулась со стоящим впереди автобусом.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате ДТП водитель «газели» и его 33-летняя пассажирка были травмированы. Их госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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