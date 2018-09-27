В Северском районе в ДТП с большегрузом пострадали два человека
Их госпитализировали
Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Авария случилась 26 сентября около 17:00 в Северском районе. По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем большегруза МАН с полуприцепом врезался в «газель», которая по инерции столкнулась со стоящим впереди автобусом.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
- В результате ДТП водитель «газели» и его 33-летняя пассажирка были травмированы. Их госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.