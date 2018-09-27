В Армавире влюбленная пара напала на продуктовый магазин

27 Сент. 13:34 2018-09-27T13:34:48+03:00

Они ворвались в ларек в медицинских масках

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В дежурную часть отдела полиции Армавира позвонила продавщица одного из продуктовых магазинов. Она рассказала, что двое неизвестных в масках и с ножом похитили из кассы 40 тысяч рублей.

Женщина за прилавком не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. На место оперативно приехал наряд Росгвардии, в то время как преступники пытались разбежаться по разным сторонам.

В итоге парень сбежал, а 21-летнюю девушку задержали. Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

- Позже была установлена личность и второго злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. При досмотре у него изъяли похищенные деньги и вернули их в кассу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по стать «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.