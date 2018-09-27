Под Краснодаром на трассе М-4 «Дон» открыли новую транспортную развязку
27 сентября под Краснодаром на трассе М-4 «Дон» открыли новую транспортную развязку. Она улучшит скоростное движение к Черноморскому побережью из областей России. Реконструкция развязки в пять раз увеличит пропускную способность участка. Отметим, что скорость движения по ней достигнет 150 километров в час.
Фото: администрация Краснодарского края
– Развязка связывает север и юг нашей страны. Но она не только соединяет наши курорты с центральной Россией. Если посмотреть шире, то этот участок – часть большого транспортного коридора, по которому Россия осуществляет торговлю с другими странами. Летом здесь проходит до 90 тысяч автомобилей в день, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Объект сдали ровно в срок.