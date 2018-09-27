27 Сент. 14:24 2018-09-27T14:25:51+03:00

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27 сентября под Краснодаром на трассе М-4 «Дон» открыли новую транспортную развязку. Она улучшит скоростное движение к Черноморскому побережью из областей России. Реконструкция развязки в пять раз увеличит пропускную способность участка. Отметим, что скорость движения по ней достигнет 150 километров в час.

Фото: администрация Краснодарского края

– Развязка связывает север и юг нашей страны. Но она не только соединяет наши курорты с центральной Россией. Если посмотреть шире, то этот участок – часть большого транспортного коридора, по которому Россия осуществляет торговлю с другими странами. Летом здесь проходит до 90 тысяч автомобилей в день, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Объект сдали ровно в срок.