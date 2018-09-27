2018-09-27T14:48:41+03:00
Происшествия

Под Краснодаром цементовоз протаранил четыре машины

Один погибший, трое пострадавших
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Смертельная авария случилась около 13:00 на трассе в поселке Афипском, что под Краснодаром. По предварительным данным, водитель цементовоза выбрал не безопасную дистанцию для движения и врезался в четыре автомобиля.

ДТП между Северской и Афипским.

- В аварии погиб мужчина, еще трое человек госпитализированы. Сейчас они находятся в больнице, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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