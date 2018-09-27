Доходную часть бюджета Краснодара увеличили на 568 млн рублей

27 Сент. 15:27 2018-09-27T15:27:59+03:00

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Доходная часть бюджета Краснодара увеличена на 568 млн рублей.

- Большая часть этих средств - 497,7 млн рублей - это субвенции на осуществление государственных полномочий и субсидии из краевого бюджета. Их передадут на обеспечение людей лекарствами, на капитальный ремонт поликлиник, на обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах, содержание дорог, а также обеспечение инженерной инфраструктурой участков для многодетных семей, - сказал директор департамента финансов мэрии города Николай Лебедев.

Около 20 млн передадут на ремонт городской клинической больнице № 3, детских поликлиниках № 4 и 9; городских поликлиниках № № 11,12 и 27.При этом на проектирование дорог направят 38 млн, а на строительство инженерных сетей почти 25 млн.