Задать вопросы о водоснабжении в Краснодаре можно 5 октября
Прямая линия с ресурсоснабжающей организацией продлится один час
Фото пресс-службы ООО "Краснодар Водоканал"
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Она пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда».
- Зачем нужно устанавливать счетчики?
- Как передать показания приборов учета?
- Почему нужно вовремя оплачивать услуги компании?
- Что делается для улучшения качества предоставляемых услуг?
Задать свои вопросы можно 5 октября 2018 года с 15:00 до 16:00 по телефонам: 8 (861) 992-7-992, добавочный 102; 8 (861) 992-7-992, добавочный 146.На них вопросы ответят генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин, коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.