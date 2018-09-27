Задать вопросы о водоснабжении в Краснодаре можно 5 октября

27 Сент. 15:34 2018-09-27T15:34:47+03:00

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Она пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда».

- Зачем нужно устанавливать счетчики?

- Как передать показания приборов учета?

- Почему нужно вовремя оплачивать услуги компании?

- Что делается для улучшения качества предоставляемых услуг?

Задать свои вопросы можно 5 октября 2018 года с 15:00 до 16:00 по телефонам: 8 (861) 992-7-992, добавочный 102; 8 (861) 992-7-992, добавочный 146.На них вопросы ответят генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин, коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.