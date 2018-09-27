2018-09-27T16:06:39+03:00
Происшествия

В Крыловском районе два врача незаконно получили по миллиону рублей

Они отправились работать в сельскую местность, но только чтобы забрать деньги
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Два врача из Крыловской районной больницы решили подзаработать. Они знали о программе «Земский доктор», по которой врачам, приехавшим работать в сельскую местность, выплачивают по миллиону рублей. Тогда мужчины решили устроиться на работу в поселок Октябрьский.

- Между министерством здравоохранения Кубани и врачами заключили договоры на получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, как с медицинскими работниками, прибывшими на работу в сельский населенный пункт в 2016 и 2017 годы, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако фактически врачи не работали в сельской больнице, а на момент проверки уволились по собственному желанию и полученные деньги не вернули.

В отношении врачей завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.

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