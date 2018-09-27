В Краснодаре пройдут соревнования по тайскому боксу «Кубок Кавказа»

27 Сент. 16:20 2018-09-28T14:31:12+03:00

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С 10 по 13 октября в краснодарском Дворце спорта «Олимп» пройдут Всероссийские спортивные соревнования по тайскому боксу «Кубок Кавказа». Спортсмены трех возрастных групп на протяжении четырех дней будут соревноваться за звание лучшего в своей весовой категории. Во взрослой возрастной группе победители выполняют норматив мастера спорта России и получают путевку на Чемпионат России, который состоится в марте 2019 года в Перми.

Свое участие в соревнованиях подтвердили команды 18-ти регионов России - Мурманска, Калининградской области, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Рязанской области, Ростовской области, Дагестана.

В соревнования примут участие и спортсмены Краснодарского края, которые в составе сборной команды России на Первенстве мира завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Открытие пройдет 10 октября в 17:00, а финальные поединки стартуют 13 числа в 14:00.