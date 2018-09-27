В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам
Температура понизится в предгорных районах региона
Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.
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В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение. Дело в том, что в регионе ожидается понижение температуры ниже нуля.
- По данным синоптиков, ночью и утром 28 сентября местами в восточной половине края и предгорных районах региона в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют заморозки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Кубани. - Температура опустится до отметки минус два градуса.
Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.
В случае возникновения ЧС, следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40 или 101.