2018-09-27T16:35:17+03:00
Общество

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Температура понизится в предгорных районах региона
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.
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В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение. Дело в том, что в регионе ожидается понижение температуры ниже нуля.

- По данным синоптиков, ночью и утром 28 сентября местами в восточной половине края и предгорных районах региона в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют заморозки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Кубани. - Температура опустится до отметки минус два градуса.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения ЧС, следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40 или 101.

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