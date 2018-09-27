Виктор Кузьминов вступил в должность главы Калининского района

27 Сент. 17:32 2018-09-27T17:32:38+03:00

Он принял присягу и поблагодарил депутатов за доверие

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В Калининском районе прошла инаугурация главы муниципалитета. Им был вновь избран Виктор Кузьминов, который возглавляет район с 2013 года.

Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин отметил, что под его руководством продвинулась газификация, идет ремонт дорог, школ и домов культуры, строятся социальные объекты.

– Уверен, что с профессиональной командой единомышленников нам удастся свершить немало благих дел для Калининского района. Мне очень хочется, чтобы те вопросы, которые ставили и ставят граждане, были решены как можно быстрее, - сказал после принятия присяги Виктор Кузьминов.

СПРАВКА «КП»

Виктору Кузьминову 58 лет. Он родился в поселке Псебай Мостовского района, с середины 1990-х годов работал в администрации Красноармейского района. С 2013 года возглавлял Калининский район. Переизбран 21 сентября 2018 года.