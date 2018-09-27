В Краснодаре изменили градостроительную документацию участка рядом с кинотеатром «Аврора»

27 Сент. 18:16 2018-09-27T18:16:34+03:00

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В Краснодаре продолжают готовить документы для заключения концессионного соглашения о реконструкции кинотеатра «Аврора».

Депутаты городской думы внесли изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Теперь участок между улицами Красной, Офицерской и переулком Курганным переведен в зону общественно-делового и коммерческого назначения.

- Проект изменений в ПЗЗ прошел публичные слушания, результаты которых опубликованы 25 сентября на официальном интернет-портале администрации и городской Думы, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Кинотеатр «Аврора», построенный по проекту архитектора Евгения Сердюкова, был сдан в эксплуатацию в мае 1967 года и с 1981 года признан памятником архитектуры.

Напомним, Сергей Галицкий возьмет на себя реконструкцию кинотеатра «Аврора». После некачественных работ другого подрядчика, который повредил конструкции здания, между исполнителем и администрацией начались судебные тяжбы. Из-за них реконструкция постоянно откладывалась, но вот теперь препятствий к этому больше нет.

Кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию 30 декабря 2014 года. Проект должен был быть сдан в начале 2016-го года.