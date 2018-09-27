«Краснодар» обыграл «Авангард» и вышел в 1/8 финала Кубка России

27 Сент. 19:13 2018-09-27T19:13:56+03:00

Матч в Курске завершился со счетом 2:0

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В Курске прошел матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местным «Авангардом» и «Краснодаром».

«Горожане» экспериментальным составом добыли уверенную победу на финалистом прошлого розыгрыша Кубка со счетом 2:0. Первый мяч на девятой минуте забил Николай Марков с передачи Дмитрия Стоцкого, а во втором тайме отличился Роман Шишкин после паса Павла Мамаева.

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с победителем пары «Тамбов» - «Крылья Советов».

Следующий матч «горожане» проведут 30 сентября на стадионе «Краснодар» против московского «Динамо»