В Белореченском районе тушили цистерну с бензином

28 Сент. 09:03 2018-09-28T10:04:20+03:00

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Ну пульт дежурного сообщение о том, что на перегоне Тверская – Комсомольская в районе железнодорожной станции Комсомольская недалеко от поселка Молодёжный горит цистерна с бензином, поступило в 05.10 28 сентября. К моменту прибытия пожарных горящую бочку отцепили от состава.

- На тушение возгорания были направлены 2 автоцистерны 27-пожарно-спасательной части «9 отряд ФПС по Краснодарскому краю» и пожарный поезд с ж\д станции Белореченск. Для уточнения информации к месту возгорания направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

С 15 частных домов пришлось эвакуировать жителей, 45 человек разместили в сельском доме культуры в станице Черниговская.

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось чуть меньше часа, погибших и пострадавших нет.