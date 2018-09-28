Жителя Кубани признали виновным в убийстве 78-летней пенсионерки

28 Сент. 10:29 2018-09-28T10:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Свое первое преступление Виктор Майкон совершил в июне 2017 года в станице Холмской Абинского района. Тогда он залез в автомобиль ВАЗ-21043 и украл из бардачка чуть больше пяти тысяч рублей. Этой суммы преступнику хватило на несколько дней, и он решился на второе преступление. Жертвой выбрал 78-летнюю женщину, которая проживала в своем доме. Во дворе ничего ценного он не нашел и решил пробраться в дом. Отключив электричество, он постучался в дверь.

- Представившись женщине соседом, и попросил стакан воды. Ничего не подозревавшая потерпевшая впустила его в дом, после чего мужчина нанес ей по голове не менее 7 ударов молотком, от причинения которых наступила ее смерть на месте происшествия. После этого похитил из дома около 200 тысяч рублей и скрылся с места происшествия, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Не смотря на активную защиту обвиняемого, суд присяжных признал Виктора Майкона не заслуживающим снисхождения.

Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 3 октября 2018 года.