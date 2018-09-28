28 Сент. 11:46 2018-09-28T12:07:02+03:00

Житель Сочи отправился в тюрьму за срыв вечеринки сразу в трех клубах Фото: Юлия ДУБИНА

В полицию он сообщил, что в ночных заведениях заложены бомбы

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31-летний Максим Хальзов стал фигурантом уголовного дела после того, как по его вине в ночь на 12 апреля 2018 года в ночных клубах «НеБар», «Хуан Иваныч», «ЕгерьМастер» стихла музыка, а вместо ди-джея свою работу начали сотрудники полиции.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил на номер экстренного вызова «112» и сообщил помощнику оперативного дежурного заведомо ложную информацию о готовящемся акте терроризма в отношении ночных клубов, расположенных в городе Сочи, -сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Естественно, что ко всем клубам в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, медики, пожарные и спасатели.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, признания вины и раскаяния в содеянном, назначил Хальзову 3 года лишения свободы в колонии-поселении.

Молодой человек пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.