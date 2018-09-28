28 Сент. 12:23 2018-09-28T12:38:57+03:00

В результате пожара в Сочи пострадал один человек Фото: Юлия ДУБИНА

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Сегодня ночью сочинские пожарные тушили частный дом, расположенный на в совхозе «Россия» на улице Урицкого. Сообщение о полыхающем здании поступило на пульт диспетчера в 01:16, спустя несколько минут пожарные уже были на месте вызова. Горела мансарда на площади в 150 квадратных метров. Крыша дома к моменту прибытия уже рухнула.

- Пожарные подразделения ликвидировали горение в 02:35. В тушении пожара было задействовано 14 человек, 4 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате пожара пострадал один человек, по всей видимости, хозяин сгоревшего дома. Ему понадобилась помощь медиков.