В Краснодаре у поранившегося ржавым гвоздем мужчины случился порок сердца

28 Сент. 12:33 2018-09-28T12:33:36+03:00

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61-летний житель Краснодара поранил палец ржавым гвоздем, а через несколько дней после этого у него поднялась температура, кисть руки покраснела и начала опухать, а потом и вовсе начались серьезные проблемы с сердцем. Когда он обратился к врачам, медики и выяснили, что виной всему – тот самый гвоздь.

- В организме мужчины развилась инфекция, которая «разъела» двустворчатый клапан сердца, - объяснили сайту «КП»-Кубань» в Центре грудной хирургии Краевой клинической больницы № 1. - Он жаловался на давящие, ноющие боли в груди и сухой кашель. Его лихорадило, поднялась высокая температура. Она держалась две недели.

Когда медики осмотрели пациента, выявили тяжелый порок сердца после тяжелой инфекции. Он появился после того, как мужчина поранил палец ржавым гвоздем. И пациенту необходимо было срочно установить новый клапан на сердце, иначе он бы умер.

- Операция шла почти три часа, закончилась она успешно, - говорят медики. – Пациент идет на поправку. Страшно представить что бы было, если бы он вовремя не обратился за помощью к нам.