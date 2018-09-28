В Сочи завели уголовное дело по факту исчезновения 12-летней Валерии Яргиной

28 Сент. 12:39 2018-09-28T12:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

12-летняя Валерия Яргина пропала в Сочи еще 23 сентября. Она ушла из дома по улице Джигитской в школу и с тех пор не вернулась. В тот день на Лере были джинсовые шорты и футболка под камуфляж. На связь девочка тоже не выходила.

На четвертый день после ее пропажи Следком начал доследственную проверку. А сегодня, 28 сентября, возбудил уголовное дело по факту ее исчезновения.

- В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшей, а также длительным ее отсутствием, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Валерия Яргина - на вид ей 16-17 лет

Лере Яргиной хоть и 12 лет, выглядит она старше – на 16-17 лет. Рост ее около 165 см, девочка среднего телосложения, глаза - зелено-карие, волосы - черные до плеч.

Если кто что-либо знает об этом ребенке, сообщайте по телефонам: 8(8622) 67-77-53, 8-918-103-87-62 либо 02.