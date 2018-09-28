В Краснодаре застройщик выманивал у компаньона 20 млн рублей, чтобы закрыть уголовное дело

28 Сент. 12:58 2018-09-28T12:58:39+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денег дольщиков пяти трехэтажных домов в поселке Пригородном под Краснодаром. Обвинение в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере, предъявили двум мужчинам - 35-летнему юристу и 43-летнему застройщику.

- Уголовное дело было возбуждено еще в марте органами полиции. В отношении одного из соучредителей организации, которая возводила дома в Пригородном, тогда проводилась проверка. По ее результатам было отказано в возбуждении уголовного дела, - пояснила сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Между тем, у второго соучредителя компании – 43-летнего обвиняемого, осведомленного об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении компаньона, возник преступный умысел, направленный на мошенничество путем доведения до последнего заведомо ложной информации о необходимости передачи ему 20 миллионов рублей для его уклонения от уголовной ответственности.

Если перевести это с языка следствия, получается, что один сообщил другому, что и на нем висит уголовное дело, и чтобы снять с него все обвинения, надо передать в полицию несколько миллионов рублей. Причем действовал этот 43-летний застройщик не один, а вместе с 35-летним юристом. Его компаньон согласился передать 20 млн рублей, но после этого разговора пошел в Следком.

При передаче части суммы – 5 млн рублей, 43-летнего мужчину и задержали оперативники.

- Он находится под арестом, юрист – под подпиской о невыезде, - сообщила Трифанова. - Расследование уголовного дела продолжается.