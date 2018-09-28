Старт Формулы-1 ВТБ Гран-при России 2018

28 Сент. 13:13 2018-09-28T13:19:36+03:00

Мероприятие состоится на Сочи Автодроме, который является самым современным автоспортивным комплексом в Европе, а также первой и единственной в нашей стране трассой, принимающей «королевские гонки»

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Пятый, юбилейный этап FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября. Мероприятие состоится на Сочи Автодроме, который является самым современным автоспортивным комплексом в Европе, а также первой и единственной в нашей стране трассой, принимающей «королевские гонки». Традиционно на этапе соберутся 20 лучших гонщиков планеты из 10 команд. Титульным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.

Как отметил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, партнерство с Формулой 1 — важная часть глобальной работы по развитию системной поддержки российского спорта и популяризации в России здорового образа жизни.

Организаторы события — АНО «РОСГОНКИ» — подготовили грандиозную спортивно-развлекательную программу к FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018. Гоночные соревнования серий Formula 1, Formula 2 и GP3 дополнят выступления пилотажной группы «Стрижи», концерты популярных музыкальных групп, вечеринки и многочисленные площадки с развлечениями для детей и взрослых в Олимпийском парке. Более подробную информацию и детальное расписание можно узнать на официальном сайте Сочи Автодрома.