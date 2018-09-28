В Белореченске будут судить мужчину, причинившего РЖД ущерб в 2000 рублей
Жителя Белоречнска будут судить за похищенные детали верхнего строения путей. Как выяснили в транспортной прокуратуре, 64-летний гражданин в августе 2018 года проник на территорию Белореченской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Ущерб составил 2000 рублей.
- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище), - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Белореченский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение данного преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Справка «КП»
Детали верхнего строений путей это рельсы, шпалы, промежуточное рельсовое скрепление, щебеночный балласт и песчаная подушка.