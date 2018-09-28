В Белореченске будут судить мужчину, причинившего РЖД ущерб в 2000 рублей

28 Сент. 14:12 2018-09-28T15:31:39+03:00

В тюрьму он может отправиться на 5 лет

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Жителя Белоречнска будут судить за похищенные детали верхнего строения путей. Как выяснили в транспортной прокуратуре, 64-летний гражданин в августе 2018 года проник на территорию Белореченской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Ущерб составил 2000 рублей.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище), - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Белореченский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение данного преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Справка «КП»

Детали верхнего строений путей это рельсы, шпалы, промежуточное рельсовое скрепление, щебеночный балласт и песчаная подушка.