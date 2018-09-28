Сельские врачи могут лишиться поддержки из бюджета, перейдя под краевой "патронат"

28 Сент. 15:24 2018-09-28T15:33:44+03:00

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Коммунист-депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Иван Жилищиков считает, что существование льгот для специалистов и медработников в регионе находится под угрозой.

Как известно, в Краснодарском крае — не без препон со стороны некоторых органов местного самоуправления — идёт процесс передачи муниципальных лечебных учреждений и больниц на краевой уровень.

Процесс этот должен завершиться к 1 января 2019 года. И здесь возникает реальная угроза – потеря сельскими медработниками муниципальных льгот.

Дело – в том, что в целях привлечения специалистов в малые города, села и станицы края ряд муниципалитетов создавали свои программы по оплате найма жилого помещения, оплате услуг ЖКХ и так далее, для врачей и медперсонала, которые переезжали работать в данный населенный пункт. Муниципалитет оплачивал реализацию данных программ из собственного бюджета.

Таким образом, для преодоления кадрового дефицита, нараставшего год от года, муниципалитеты стимулировали переезд к ним, особенно в сельскую местность, специалистов и медперсонала.

По экспертной информации, подобные программы действуют примерно в половине районов края, и объём льгот на каждого медицинского работника в денежном выражении составляет порядка 5-10 тысяч рублей ежемесячно.

Проблема состоит в том, что с момента передачи имущества указанных медицинских учреждений на уровень региона, данные муниципальные программы и льготы придётся свернуть: ведь муниципалитеты не вправе оплачивать из своих бюджетов льготы работников краевых медицинских учреждений, а краевые власти не могут предоставить эти льготы и выплаты, так как существуют законодательные бюджетные ограничения на установление регионом каких-либо иных расходных обязательств, кроме тех, что прямо предусмотрены федеральным законом.

Таким образом, если с начала следующего года сельские врачи и медперсонал лишатся поддержки, то, на фоне политических и экономических катаклизмов, это чревато оттоком медицинских кадров из сел и малых городов обратно в мегаполисы.

Решить проблему, на мой взгляд, можно. Для этого необходимо, например, чтобы муниципалитеты, где действуют подобные программы, заключили соглашения (договоры) с краевой властью – с целью передачи соответствующих средств из муниципалитетов – через региональный бюджет – непосредственно врачам и другим медицинским работникам.