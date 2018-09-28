В Полтавской под колесами поезда погиб мужчина

28 Сент. 15:28 2018-09-28T17:14:41+03:00

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Следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте сейчас работает на 54-ом км пикета №9 железнодорожной станции Полтавская. Там под колесами поезда погиб неизвестный мужчина. Информацию об этом сообщили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская.

- По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил поведения на объектах транспорта. Машинист грузового поезда сообщил, что он внезапно увидел мужчину, идущего по железнодорожным путям. Машинистом был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Несмотря на усилия железнодорожника трагедию предотвратить не удалось. Мужчина оказался под железнодорожным составом, от полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего.