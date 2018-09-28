Создатель парка «Краснодар» номинирован на премию «Сделано в России- 2018»

28 Сент. 15:54 2018-09-28T15:54:43+03:00

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Стали известны номинанты традиционной премии «Сделано в России-2018». Среди них и кубанский бизнесмен Сергей Галицкий.

- Он может получить награду в номинации «Большие города» за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар», - сообщают «Кубанские новости».

Парк «Краснодар» - первый в стране, который создан не на бюджетные средства, а полностью за счет частных вложений.

- Несмотря на то, что парк окончательно будет доделан только в следующем году, уже состоялось его техническое открытие, чтобы люди могли там гулять и осваивать территорию, - сообщается о природном уголке.

Территория парка - 22,7 га, площадь озеленения – 13,2 га.