В Анапе сгорели торговые павильоны

28 Сент. 16:20 2018-09-28T16:20:30+03:00

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Два небольших магазинчика сгорели сегодня днем в курортном городе. Сообщение, о том, что полыхают торговые точки, поступило на пульт дежурного в 13:03. Прибывшие на место пожарные доложили, горят два магазина и примыкающий у ним гараж, общая площадь пожара 100 квадратных метров.

- Всего в ликвидации последствий было задействовано от МЧС России 16 человек, 4 единицы техники. На месте работает инспектор надзорной деятельности. Причина пожара устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, но вот владельцам торговых точек не повезло, их товар спасти не удалось.